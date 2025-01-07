Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Ordu'da, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında goalball maçı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        ABONE OL

        Ordu'da, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında goalball maçı organize edildi.

        Orduspor Görme Engelliler Goalball Takımı ile Ordu Lions Kulübü arasında farkındalık ve empati maçı oynandı.

        Ordu Lions Kulübünü temsil eden oyuncular, Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakada gözlerini bağlayarak görme engelli sporcularla maç yaptı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Yavuz, gazetecilere, görme engellilerin hayatta karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve başarıya hangi adımlarla ilerlediğini göstermek adına goalball müsabakasını düzenlendiklerini söyledi.

        Ordu Lions Kulübü Başkanı Nermin Özel ise "Empati, farkındalık amacıyla böyle bir maçı düzenledik. Eminim amacımıza ulaşacağız. Burada gençler de var. Gençler de bu farkındalık ve empatinin daha bilincinde olacaklardır." dedi.

        Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır da çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Görme engelli Ümran Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, maçın ardından oyunculara madalya verildi.

        Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yadikar Erkan Çömlek ile Ordu Lions Kulübü Başkanı Nermin Özel, birbirlerine teşekkür plaketi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi
        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi
        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi