Ordu'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Ordu'da, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında goalball maçı organize edildi.

Orduspor Görme Engelliler Goalball Takımı ile Ordu Lions Kulübü arasında farkındalık ve empati maçı oynandı.

Ordu Lions Kulübünü temsil eden oyuncular, Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakada gözlerini bağlayarak görme engelli sporcularla maç yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Yavuz, gazetecilere, görme engellilerin hayatta karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve başarıya hangi adımlarla ilerlediğini göstermek adına goalball müsabakasını düzenlendiklerini söyledi.

Ordu Lions Kulübü Başkanı Nermin Özel ise "Empati, farkındalık amacıyla böyle bir maçı düzenledik. Eminim amacımıza ulaşacağız. Burada gençler de var. Gençler de bu farkındalık ve empatinin daha bilincinde olacaklardır." dedi.