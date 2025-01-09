Ordu Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Erol, yayımladığı mesajda, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerin, şüphesiz ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduklarını belirten Erol, zor şart ve imkanlar içerisinde milleti ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerin, yerli ve milli değerlerin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi üstlendiklerini vurguladı.

Erol, basın mensuplarının en önemli vasıflarının, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmaları olduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de demokrasinin temel taşlarından basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydetti.