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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

        Ordu Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:08
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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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        Ordu Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Erol, yayımladığı mesajda, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerin, şüphesiz ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduklarını belirten Erol, zor şart ve imkanlar içerisinde milleti ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerin, yerli ve milli değerlerin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi üstlendiklerini vurguladı.

        Erol, basın mensuplarının en önemli vasıflarının, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmaları olduğunun altını çizdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de demokrasinin temel taşlarından basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydetti.

        Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basının, sivil toplumun dinamizmini beslediğini, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan yaşanan olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir."

        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirme anlayışıyla görev yapan ve halkın haber alma hakkını sağlayan gazetecilerin, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından olduğuna dikkati çekti.

        Toplumun gözü, kulağı ve sesi olma misyonunu üstlenen basın mensuplarının, aynı zamanda demokratik kültürün gelişimine de önemli katkılar sunduğunu anlatan Baş, toplumda farkındalık oluşturarak objektif ve doğru bilgileri etkili bir şekilde kamuoyuna aktarma görevini üstlenen gazetecilerin, zaman ve mekan gözetmeksizin mesleklerinin gereklerini yerine getirdiğini vurguladı.

        İYİ Parti İl Başkanı Fatih Titiz de Altınordu ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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