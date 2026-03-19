Ordu'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. İlçenin Nadırlı Mahallesi'nde Eşref C'nin (55) kullandığı 52 LH 352 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Tenzile A. (53), Ayşe C. (52) ve Fatma M. (70), ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

