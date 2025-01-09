Altınordu'da cenaze hizmetleri kursu açılacak

Altınordu Belediyesi, cenaze hizmetleri (gassallık) kursu açacaklarını duyurdu.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde "Gassal" dizisinin yayınlanmasının ardından bu mesleğe olan ilginin arttığını belirtti.

Birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs düzenlenmesi talebinde bulunduğunu aktaran Tepe, "Hemşehrilerimizin bu taleplerini karşılamak ve onlara bu alanda eğitim fırsatı sunmak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliğiyle gassallık olarak bilinen cenaze hizmetleri kursunu açıyoruz." ifadesini kullandı.