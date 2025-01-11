Ordu'da çocukların talebi üzerine yapılan park törenle açıldı

Ordu'da çocukların talebi üzerine inşa edilen parkın açılışı yapıldı.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'nde bir grup çocuğun Ağustos 2024'de oyun alanlarının olmadığı gerekçesiyle dünyanın en tatlı eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

"Park isteriz" eşliğinde sloganlar atarak mahallede yürüyen çocukların videosunun sosyal medyada ilgi topladığı anımsatılan açıklamada, çocukların videosunu paylaşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin çocuklara hayallerindeki parkı gerçekleştirmenin sözünü verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen'in katkılarıyla alanda kısa sürede park çalışması başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından çocuklar hayallerindeki parka kavuşturuldu. Dünyaya örnek olacak şekilde eylem yapan çocuklardan yola çıkan Altınordu Belediyesi, parkın adını Çocuk Hakları Parkı olarak belirledi."

Başkan Tepe, yapımı tamamlanan parkın dün gerçekleştirilen açılış töreninde, parkın asıl kahramanlarının çocuklar olduğunu vurguladı.

Çocukların bir videonun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Tepe, "Yaptıkları eylemle beraber hem biz hem de ünlü sanatçımız Gülben Ergen de harekete geçti. Çocuk oyun grubunu sağladığı için buradan kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Park talebinde bulunan çocuklardan Yusuf Hamza Kılıç, hayallerindeki parka kavuştuklarını anlattı.

Çınar Binici ise parkın yapımı başlayınca çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müzik eşliğinde çizgi film karakterleriyle dans eden çocuklara basketbol topu hediye edildi.