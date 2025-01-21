Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda F.Ç. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

        Üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan F.Ç. ve İ.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirilecek
        Ordu'da 52 kilometrelik koşu gerçekleştirilecek
        Derede ağır yaralı bulunan Furkan'ın annesi: Köpekten kaçarken uçurumdan dü...
        Derede ağır yaralı bulunan Furkan'ın annesi: Köpekten kaçarken uçurumdan dü...
        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu
        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı
        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı