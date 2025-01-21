Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda F.Ç. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
Üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan F.Ç. ve İ.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.