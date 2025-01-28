Ünye'de yükümlüler yarıyıl tatilinde okulları boyuyor

Yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal hayata uyumlarının sağlanması, psikososyal yönden desteklenmesi ve meslek edinmelerine yönelik yürütülen proje ve çalışmalar kapsamında su bazlı boyacılık kursunda eğitim alan kursiyerler, TOKİ Ömer Çam İlkokulu'nda sınıfları boyadı.

Ünye Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı başkanlığında, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Olağan Toplantısında görüşülen projelerden biri olan kursta eğitim alan yükümlüler hem meslek öğreniyor hem de hayata katılıyor.

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