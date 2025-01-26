Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Evinde biberonla beslediği kuzuyla mahallede de geziyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı kuzuyu şefkatle büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde biberonla beslediği kuzuyla mahallede de geziyor
        ABONE OL

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı kuzuyu şefkatle büyütüyor.

        Halasına ait koyunun emzirmediği ikiz kuzulardan birini alan 49 yaşındaki Koç, kuzuya Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki dairesinde bakmaya başladı.

        İki çocuk annesi Yasemin Koç, biberonla beslediği kuzuyu sokağa çıkartacağı zaman kazak ve çorap giydiriyor.

        Yasemin Koç'un mahallede gezdirdiği, alışverişe gittiği kuzuya vatandaşlar ilgi gösteriyor, fotoğraf çektiriyor.

        Yasemin Koç, AA muhabirine, kuzuları çok sevdiğini, geçmişte de beslediğini söyledi.

        Halasını ziyareti sırasında koyunun ikiz doğurduğunu öğrendiğini anlatan Koç, "Bunu emzirmiyordu, diğerini emziriyordu. 'Ben o zaman bunu 10-15 gün bakayım, kendine gelsin' dedim. Hoşuma gitti, aldım. Eşime söyledim, o da 'Bakabilirsen al' dedi. 10 günden beri evimizde, bize bir eğlence oldu." diye konuştu.

        Koç, kuzuyu gittiği her yere götürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eve alıştı, yanımda yatıyor, bir yere gitmiyor. Otlamaya başladığı zaman karnını doyurunca köye götüreceğim. Evde ne kadar bakacağım? Bu hayvan evde bakılmaz. Annesinin, koyunların yanına götüreceğim. Ben birkaç gün büyüsün, kendine gelsin diye evde biberonla bakmak istedim."

        Kuzuyu eve getirdiğinde ilk olarak yıkadığını ifade eden Koç, sonra bezlediğini ve biberonla süt verdiğini dile getirdi.

        Koç, kuzuyu yıkadıktan sonra saç kurutma makinesiyle kuruttuğunu belirterek, "Onu çok seviyor, rahat ediyor. Aynı bebek gibi sürekli peşimde geziyor. Annesiz durmuyor. Beni annesi gibi sanıyor." dedi.

        Kuzunun ayakları parkede yürürken kaydığı için çorap giydirdiğini aktaran Koç, "Üzerine giysi giydiriyorum. Boncuk yaptım, süsledim. Böyle şeyleri seviyorum." ifadesini kullandı.

        Koç, odanın bir köşesine kuzunun uyuması için koli koyduğunu ancak hayvanın onun içerisinde durmadığını belirterek, "Bizden ayrılmadı ve sürekli yanımıza geldi. Yanımızda yer yapıyorum, orada yatıyor, yalnız yatmıyor." şeklinde konuştu.

        - "Evde yalnız bırakamıyorum"

        Evde geçirdikleri zamanın haricinde dışarıya da beraber çıktıklarına işaret eden Koç, "Evde canımız sıkılınca alıp markete götürüyorum. Markette herkes, 'Fotoğraf çekebilir miyiz abla?, 'Kucağımıza alabilir miyiz?' diye soruyor. Çok seviyorlar. Yolda giderken karşıdan karşıya geçemiyorum, 'Abla az sevebilir miyiz, bakabilir miyiz, nereden aldın, nasıl aldın, nasıl bakıyorsun?' diye soruyorlar. Ben de anlatıyorum." dedi.

        Koç, 10 gün önce aldığı kuzunun 15 gün daha kendisinde kalacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tabii büyümesine bağlı. Büyüyüp otlamaya, karnını doyurmaya başlayınca geri götürürüm. Yaklaşık bir ay olur. Onu köye götüreceğim, otlamasını öğrenecek. Bu böyle bir hayvan olarak değil de bir insan, bebek gibi. Yanımda ses oluyor. Her gittiğim yere geliyor. Ben bunu bırakıp markete bile gidemiyorum. Evde bebeğim varmış gibi geliyor. Yalnız evde bırakamıyorum. Eşim, kızım çalışıyor. Oğlum zaten uzaklarda, burada değil. O yüzden evde yalnız bırakamıyorum. Gittiğim yere götürüyorum. Köye giderken arabaya alacağım, götüreceğim. Onunla beraber gidiyoruz. Bu artık benim arkadaşım oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        Ordu'da bin 301 çeşit dondurma ile Guinness rekoru kırıldı
        Ordu'da bin 301 çeşit dondurma ile Guinness rekoru kırıldı
        Ordu'da hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
        Ordu'da hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
        Ordu merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 17 gözaltı
        Ordu merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu; 17 gözaltı
        Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri düzenlendi
        Ordu'da "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri düzenlendi
        Ordu'da iş geliştirme toplantısı düzenlendi
        Ordu'da iş geliştirme toplantısı düzenlendi