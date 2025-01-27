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        Ordu'da yaya güvenliğini sağlayan LED'li sistem kuruldu

        Ordu Büyükşehir Belediyesince yayaya geçiş üstünlüğünü ve güvenliğini sağlayan LED'li yaya sisteminin devreye alındığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:19
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        Ordu'da yaya güvenliğini sağlayan LED'li sistem kuruldu
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince yayaya geçiş üstünlüğünü ve güvenliğini sağlayan LED'li yaya sisteminin devreye alındığı belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen LED'li yaya kaldırım sistemi kurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, belediye ekiplerinin LED'li zemin yaya kaldırım taşı imalatlarını, sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine gerçekleştirdiği ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde yaşanabilecek olası kazaların önüne geçecek. LED'li Zemin Yaya Sistemi bağlı olduğu yaya grupları ile aynı renk ve sürede yanıyor."

        Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi Kuğukentte yapılan kavşakta LED'li zemin yaya sistemi döneminin başladığı, pilot uygulamanın ardından yeni nesil LED teknolojili trafik ışıklarının ve dekoratif sinyalizasyon sistemlerinin tüm sinyalize kavşaklarda yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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