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        Ordu'da bin 301 çeşit dondurma ile Guinness rekoru kırıldı

        ORDU'da dondurmacı Celal Karaarslan, aralarında hamsili dondurma da olmak üzere hazırladığı 1301 çeşit farklı dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:25
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        Ordu'da bin 301 çeşit dondurma ile Guinness rekoru kırıldı
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        ORDU’da dondurmacı Celal Karaarslan, aralarında hamsili dondurma da olmak üzere hazırladığı 1301 çeşit farklı dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

        Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda, ‘Dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması’ rekor denemesi gerçekleştirildi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca hazırladıkları dondurmaları kar üzerine kurulu 125 metrelik masada sergiledi. Çeşit çeşit meyvelerin yanı sıra karalahana gibi yöresel ürünler ile hamsi ve diğer balık çeşitlerinin de yer aldığı dondurmalar, Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ile ekibi, 1391 çeşit dondurmada gerekli denetim ve tadımları yaptı.

        ‘DÜNYA REKORU ORDU’DA KIRILDI’

        Ardından alana kurulan sahnede, sonucu açıklayan Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records'un uluslararası kurallarına uymanın şartlarını anlattı. Mevcut rekorun 1001 ile Abu Dabi'de olduğunu, yeni rekorun ise Ordu'ya geçtiğini belirterek, “Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya 1301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum” dedi.

        REKORU KIRACAĞIMIZDAN EMİNDİM

        Rekor kırdığı için mutlu olduğunu belirten Celal Karaarslan, “Şu anda duygularımı anlatamıyorum ama çok mutluyum. Doğduğumuz memlekette bu rekoru kırmak beni çok mutlu ediyor. 1301 dondurma yaptık, hepsi de jüri tarafından kabul edildi. 1301 dondurma ile rekoru kırmak beni çok daha fazla mutlu etti. Tüm dondurmalarımız hem kıvamı, hem duruşu itibariyle kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. Bu dondurma konusunda kendimden eminim. Biz 11 kişilik ekip, son 18 günde gerçekten bir kampa girdik, tüm dükkanlarımızı kapattık. Sadece bunun için gece- gündüz çalıştık” diye konuştu.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise hemşehrilerinin 1301 çeşit dondurma ile rekoru ele geçirmesinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Rekor denemesinin yapılmasının ardından dondurmalar alanda bulunan vatandaşlara dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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