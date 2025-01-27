Ordu'da tavuk kümesinde mahsur kalan doğanı itfaiye ekipleri kurtardı
Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Çamurlu Mahallesi'nde bir üreticiye ait tavuk kümesine giren doğan, buradaki tel örgülere takılarak geri çıkamadı.
Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, doğanı sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğaya saldı.
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