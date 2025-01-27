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        Ordu'da tavuk kümesinde mahsur kalan doğanı itfaiye ekipleri kurtardı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:17
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        Ordu'da tavuk kümesinde mahsur kalan doğanı itfaiye ekipleri kurtardı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçenin Çamurlu Mahallesi'nde bir üreticiye ait tavuk kümesine giren doğan, buradaki tel örgülere takılarak geri çıkamadı.

        Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekipler, doğanı sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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