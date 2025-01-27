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        Ordu'da hamsinin kilogramı 200 liradan satılıyor

        Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:34
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        Ordu'da hamsinin kilogramı 200 liradan satılıyor
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        Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

        Kentin çeşitli yerlerindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, istavrit, barbun ve levrek satışa sunuluyor.

        Tezgahlarda mezgit kilogramı 120, istavrit 100, barbun 230, levrek 200, hamsi ise 200 liradan tüketiciyle buluşuyor.

        Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, balık çeşidinin çok olmasına rağmen istenen avın yapılamadığını söyledi.

        Balıkçılar için yeni sezonda hamsi avının çok iyi geçtiğine, son haftalarda ise oldukça azaldığına dikkati çeken Karadeniz, bu nedenle fiyatının yüksek olduğunu aktardı.

        Bazı günlerde hamsinin kilogramının 250-300 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Karadeniz, "Bize göre artık hamsinin de son zamanları diyebiliriz. Şubat ayının ilk haftasından sonra hamsi avının sonlanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

        Karadeniz, şubat ayından sonra istavrit avının bollaşabileceğini, emarelerini görebildiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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