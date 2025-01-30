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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile Başkonsolos Amankul bir araya geldi

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:04
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile Başkonsolos Amankul bir araya geldi
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul görüştü.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Güler'in, Başkonsolos Amankul ile bir araya geldiği belirtildi.

        Güler ve Amankul'un, Ordu ve Kazakistan arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi konularını ele aldığı vurgulandı.

        Açıklamada, Güler'in şu ifadelere yerdi:

        "Kardeş ülke Kazakistan ile güçlü bağlarımızı konuştuk. Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Nuriddin Amankul ile bir araya gelerek, Türkiye ve Kazakistan'ın ortak tarih ve kültürden aldığı ilhamla geleceğe yönelik ilişkilerimizi konuştuk. Sayın Başkonsolosu, Karadeniz'in yükselen yıldızı Ordu'muza davet ederek ticaret hacmimizi artırmak ve yatırımları güçlendirmek için iş birliğimizi derinleştirme konularını ele aldık. Kendilerine nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

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