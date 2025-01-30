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        Ordu'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Ordu'da haklarında çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:28
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        Ordu'da 5 firari hükümlü yakalandı
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        Ordu'da haklarında çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

        7-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonları, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timlerinin yürüttüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Operasyonlar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçlarından haklarında 33 yıl, 22, 19, 15 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanmıştır."

        Açıklamada, şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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