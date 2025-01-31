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        Ordu'da 5 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde durdurulan tırda 5 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:36
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        Ordu'da 5 milyon 560 bin makaron ele geçirildi
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde durdurulan tırda 5 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, sahil yolunda durduğu tır içerisinde 5 milyon 560 bin makaron ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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