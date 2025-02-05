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        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:18
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        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

        Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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