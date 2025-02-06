Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da depremzede iki kadın öğrendikleri mesleği memleketlerinde yapacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Ordu'ya yerleşen Beyza Demirtaş ile Mevlüde Yılmazer, yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da depremzede iki kadın öğrendikleri mesleği memleketlerinde yapacak
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Ordu'ya yerleşen Beyza Demirtaş ile Mevlüde Yılmazer, yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklayama göre, Malatya'dan 26 yaşındaki Demirtaş ile Hatay Kırıkhan'dan 43 yaşındaki Yılmazer, zor günlerin ardından Ordu'nun Ünye ilçesine geldi.

        Demirtaş ve Yılmazer, bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ile tanıştı.

        Evlerinin tamamlanması ile geri dönmeyi planlayan Demirtaş ve Yılmazer, bu acılı süreci unutmak için ORMEK'te Güzellik Uzmanlığı ve Kuaförlük Kursu'na başvurdu.

        Kurslara katılan depremzede kadınlar, aldıkları eğitimlerle yaşadıkları zorlu süreçleri meslek edinerek atlattı.

        Demirtaş ve Yılmazer, memleketlerine döndüklerinde aldıkları eğitimler üzerine çalışmayı ve aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

        Beyza Demirtaş, depremlerin ardından evlerinin ağır hasarlı olması sebebiyle Ünye'ye yerleştiklerini belirtti.

        Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Kursta kuaförlük mesleğinin detaylarını öğreniyorum. Malatya'ya döndüğümde bir mesleğim oldu. ORMEK bize bir aile oldu. Malatya'daki evimiz yapıldı ve şimdi geri döneceğiz. Bu acılı süreci meslek sahibi olarak atlattım. Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan, bize kapılarını açan, şimdi ise yeni bir meslek sahibi olmamıza vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ORMEK'e, hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

        Mevlüde Yılmazer ise depremlerde Kırıkhan'daki evlerinin ağır hasar aldığını dile getirdi.

        Eşi ve 4 çocuğuyla Ünye ilçesinde yaşadıklarını aktaran Yılmazer, "Geçirdiğimiz süreçler bizi ağır sarstığı için ORMEK'e başvurdum. Yaralarımızı burada meslek öğrenerek atlatmaya çalıştık. Bir kadın olarak geri döndüğümüzde bir mesleğim olacak ve bu alanda çalışacağım." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Ordu Valisi Erol, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayım...
        Ordu Valisi Erol, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayım...
        Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı
        Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı
        Ordu'da şehir tiyatroları festivali düzenlenecek
        Ordu'da şehir tiyatroları festivali düzenlenecek
        Ordu'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi
        Ordu'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi
        Selvi nine, 110. doğum günü pastasının mumlarını üfledi
        Selvi nine, 110. doğum günü pastasının mumlarını üfledi