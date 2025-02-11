Çocukluğunda taklit ettiği spikerlerle meslektaş oldu

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da çocukken televizyon karşısında spikerleri taklit eden ve o anlara ait videoları bulunan 25 yaşındaki Özcan Çelebi, hayalinin peşinden giderek mesleğe adım attı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Özcan Çelebi, 2011 yılında Orduspor'un maçları olduğu sırada televizyon karşısında spikerleri taklit etmeye başladı.

İlkokulda da özel günlerde spikerleri taklit ederken videoları bulunan Çelebi, bu hayalinden vazgeçmedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen Çelebi, kentte uydudan yayın yapan TV52'nin yöneticileriyle görüşerek Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Orduspor 1967'nin maçlarını anlatmak istediğini iletti.

Kanal yöneticileri tarafından bu talebi olumlu karşılanan Çelebi, geçen sezon canlı yayından mor beyazlı ekibin maçlarını anlatmaya başladı. Bu sezon da takımın müsabakalarını oynadığı Yeni Ordu Stadyumu'nda maç anlatmaya devam eden Çelebi, spikerlik hayaline 13 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Çocukluğundaki spikerlik videoları sosyal medyada ilgi gördü

Özcan Çelebi'nin 11 yaşındayken televizyon karşısında spikerleri taklit eden, maçları kendi kendine sunduğu anlara ilişkin videoları ise sosyal medyada ilgi gördü.

Çelebi'nin sosyal medyadaki videolarına "Hayalinin peşinden giden bir spiker" şeklinde yorumlar yapıldı.

Özcan Çelebi, AA muhabirine, çocukken çok maç izlediğini belirterek, en çok da şehrinin takımı Orduspor'u izlediğini söyledi.

Maç izlediği sırada her seferinde spikerlerin dikkati çektiğini ifade eden Çelebi, "Onları merak ettim. Maçı nasıl anlatıyorlar, nasıl bir reaksiyon veriyorlar diye hep bir merakım olmuştur. Bunlar benim hep dikkatimi çekmiştir. Ben de oradan merak ettim bu spikerliğe. Sonra kendi kendime maçları uydurup anlatmaya başladım." dedi.

Aradan yılların geçtiğini ancak bu hayalinden vazgeçmediğini dile getiren Çelebi, "Geçen yıl bir ziyaret sırasında TV52 yöneticileri ile yolum kesişti. Benim için de böyle bir fırsat doğmuştu. Ben de kendilerine fırsat vermeleri halinde Orduspor 1967'nin maçlarını anlatarak spikerlik serüvenime başlamak istediğimi ilettim. Onlar da bana güvenerek bu görevi verdi." diye konuştu.