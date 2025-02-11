Ordu'da baca yangını söndürüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'ndeki binanın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, maddi hasarın meydana geldiği yangını söndürdü.
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