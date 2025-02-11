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        Ordu'da baca yangını söndürüldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:34
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        Ordu'da baca yangını söndürüldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iki katlı binanın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'ndeki binanın bacasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, maddi hasarın meydana geldiği yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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