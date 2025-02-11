Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığındaki toplantıda, kentteki yatırımlar ele alındı.

Yoğun bir dönem yaşadıklarını belirten Güler, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız geldiler, yeni tesislerin sözünü aldık. 60 milyon liralık bir yatırım söz konusu." ifadesini kullandı.

Ordu için arıcılık faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Arı ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Propolisten tutun arı sütüne kadar. Biz artık balı büyük tenekelerle satmak yerine ilaç gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, şehri geleceğe hazırlamak adına üretim merkezli Türkiye modelini Ordu'da başlatacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeni dönemimizin adı bu. Belediyecilikte farklı model çalışmalarını daha önceden başlatmıştık, şimdi sonuçlarını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanının en önemli görevlerinden bir tanesi halkının her türlü menfaatini korumaktır. Fındık, tarım, çevre, kıyı güvenliği gibi daha birçok alanı kapsayan bir yaklaşım bu. Halkın her türlü menfaatini korumak benim görevim."

Bolu'da meydana gelen otel yangını sonrası Ordu'da kapsamlı incelemelerde bulunduklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma neticesinde Ordu bu konuda rahat değil, bunu bilin. Yaptığımız çalışmaların sonucunu biz ilgili yerlere ilettik. Yangın konusunda şehirde epey eksik var. Bu sadece Altınordu merkezde değil, 19 ilçede bu eksiklikler var. Bunu hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Bunun haricinde bazı iş yerlerinde ve evlerde bina kolonlarına müdahaleler tespit ettik. Bu durumları da ilgili kurumlara ilettik ve biz en azından tedbirlerimiz aldık, almaya da devam ediyoruz. Candan daha önemli bir şey yok."