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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:20
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığındaki toplantıda, kentteki yatırımlar ele alındı.

        Yoğun bir dönem yaşadıklarını belirten Güler, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız geldiler, yeni tesislerin sözünü aldık. 60 milyon liralık bir yatırım söz konusu." ifadesini kullandı.

        Ordu için arıcılık faaliyetlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Arı ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Propolisten tutun arı sütüne kadar. Biz artık balı büyük tenekelerle satmak yerine ilaç gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Güler, şehri geleceğe hazırlamak adına üretim merkezli Türkiye modelini Ordu'da başlatacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yeni dönemimizin adı bu. Belediyecilikte farklı model çalışmalarını daha önceden başlatmıştık, şimdi sonuçlarını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanının en önemli görevlerinden bir tanesi halkının her türlü menfaatini korumaktır. Fındık, tarım, çevre, kıyı güvenliği gibi daha birçok alanı kapsayan bir yaklaşım bu. Halkın her türlü menfaatini korumak benim görevim."

        Bolu'da meydana gelen otel yangını sonrası Ordu'da kapsamlı incelemelerde bulunduklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız çalışma neticesinde Ordu bu konuda rahat değil, bunu bilin. Yaptığımız çalışmaların sonucunu biz ilgili yerlere ilettik. Yangın konusunda şehirde epey eksik var. Bu sadece Altınordu merkezde değil, 19 ilçede bu eksiklikler var. Bunu hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Bunun haricinde bazı iş yerlerinde ve evlerde bina kolonlarına müdahaleler tespit ettik. Bu durumları da ilgili kurumlara ilettik ve biz en azından tedbirlerimiz aldık, almaya da devam ediyoruz. Candan daha önemli bir şey yok."

        Binalarla ilgili çalışmaların standartlara uygun olması ve her türlü iznin alınması gerektiğinin altını çizen Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ordu'da müteahhitlik hizmeti yapan firmaları buradan sizlerin huzurunda hem uyarıyor hem de daha dikkatli olmalarını istiyorum. Ordu'daki binaların büyük bölümünde oturum izni yok. Yaptıkları işi doğru yapsınlar. Oturum izni, iskan izni nasıl olur baksınlar. Bina değil mesele. İşi düzgün yapmak. Beton numunelerinin belli kalitede olması gerekirken, Ordu'da bu çok fazla hatalı olarak ortaya çıkıyor. Bunların üzerinde çok ciddi şekilde durulması lazım. Ordu'da yapılan binaların C14 ile C25 arasında kullanılan beton kalitesinin ve farkının bir müteahhit tarafından gayet iyi bilinmesi gerekir. Biz zaten gerekeni yapıyoruz. Müteahhitlerin de artık bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz artık rant döneminden üretim dönemine geçtik. Teknoloji çok gelişti, artık her şeyin bir alternatifi var. Biz de diyoruz ki bu işlerin artık mazereti ve bahanesi yok. Olmaz. Bu işi yapacağız. Ya yapacağız ya yapacağız. Aksi takdirde daha önce yaptığımız gibi hiç acımadan yıkarız. Herkes ayağını denk alsın, çalışmalarını buna göre yapsın. Ordu'daki vatandaşlarımızın huzuru da sağlığı da güvencesi de bize emanet. Her şey para kazanmak ile ilgili değildir. Herkes yaptığı işin etiğine ve kuralına göre hareket etsin. Biz bu noktada tavizsiz bir şekilde üzerlerine gitmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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