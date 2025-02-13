Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı

        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı
        ABONE OL

        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, start aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğindeki şampiyona, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlendi.

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaaddin Varol, gençleri sporla buluşturmanın yanında fiziksel gelişimlerine, disiplin, takım ruhu ve fair play gibi değerleri pekiştirmelerine olanak tanıdıklarını söyledi.

        Şampiyona vesilesiyle genç sporcuların ne denli büyük bir potansiyele sahip olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Varol, "Türkiye Kick Boks Federasyonu bugün itibarıyla yaklaşık 450 bin lisanslı sporcuya ulaşmış, tüm spor dalları arasında ilk 5 yerini almakla birlikte uluslararası müsabakalarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız verilerine göre ülkemize en çok madalya kazandıran birinci federasyon olma unvanını da korumaktadır." dedi.

        Kick boksun hem bedensel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olduğuna işaret eden Varol, "Bu alanda başarıya ulaşmak, sıkı çalışma, özveri ve kararlılık ister. Bugün burada, aylarca süren antrenmanların, dökülen terlerin ve gösterilen fedakarlıkların meyvelerini toplayacağız. Tüm sporcularımızı gösterdikleri üstün çabalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Varol, 72 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.

        Şampiyona, 16 Şubat Pazar günü yapılacak maçların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da karda kanoyla kaydılar
        Ordu'da karda kanoyla kaydılar
        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı