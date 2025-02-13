Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğindeki şampiyona, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaaddin Varol, gençleri sporla buluşturmanın yanında fiziksel gelişimlerine, disiplin, takım ruhu ve fair play gibi değerleri pekiştirmelerine olanak tanıdıklarını söyledi.

Şampiyona vesilesiyle genç sporcuların ne denli büyük bir potansiyele sahip olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Varol, "Türkiye Kick Boks Federasyonu bugün itibarıyla yaklaşık 450 bin lisanslı sporcuya ulaşmış, tüm spor dalları arasında ilk 5 yerini almakla birlikte uluslararası müsabakalarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız verilerine göre ülkemize en çok madalya kazandıran birinci federasyon olma unvanını da korumaktadır." dedi.

Kick boksun hem bedensel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olduğuna işaret eden Varol, "Bu alanda başarıya ulaşmak, sıkı çalışma, özveri ve kararlılık ister. Bugün burada, aylarca süren antrenmanların, dökülen terlerin ve gösterilen fedakarlıkların meyvelerini toplayacağız. Tüm sporcularımızı gösterdikleri üstün çabalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Varol, 72 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.

Şampiyona, 16 Şubat Pazar günü yapılacak maçların ardından sona erecek.