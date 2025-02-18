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        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi

        Ordu'da kamu personeline yönelik yangın güvenliği eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:01
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        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi
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        Ordu'da kamu personeline yönelik yangın güvenliği eğitim programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının kamu kurumlarında yangın güvenliği açısından herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri almayı sürdürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının temel yangın güvenliği konusunda bilgilendirilmesi için eğitim verildiği aktarılan açıklamada, eğitim seminerleriyle hem ilgili kurumda çalışan personelin hem de hizmet bekleyen vatandaşların hiçbir yangın riski olmadan daha güvenli bir ortamda hizmet almasına katkı sağlandığı vurgulandı.

        Seminerin ardından yangın söndürme tatbikatı da düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, personele yangın söndürme malzemelerinin kullanımı ve yangın yerinde doğru hareket tarzlarının gösterildiği kaydedildi.

        Açıklamada, resmi kurumlardan gelen taleplere alternatif eğitim programlarıyla etkin bir şekilde cevap verildiği belirtilerek, "Bu kapsamda yıl içerisinde 38 resmi kurum ve kuruluşta teorik ve pratik eğitim programı düzenlenerek 1252 kişiye 2 saatlik temel yangın güvenliği eğitimi verildi." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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