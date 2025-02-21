Murat öğretmenin okuma alışkanlığına yönelik ders tekniği yüksek lisans tezi oldu

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da yaşayan Türkçe öğretmeni Murat Kömür'ün, öğrencilerinde okuma alışkanlığını geliştirebilmek için oluşturduğu ders tekniği yüksek lisans tezine konu oldu.

Meslek hayatına 19 yıl önce başlayan 41 yaşındaki Kömür, görev yaptığı okullardaki öğrencilerinde okuma alışkanlığını geliştirmek ve daha fazla kitap okuyabilmelerini sağlamak için tespitlerde bulunarak bir çalışma yapmayı planladı.

Kendisine ait ders tekniğini hayata geçirmesinin ardından öğrencilerindeki gelişimi fark eden Kömür, motivasyonunu artırdığı öğrencilerinin daha fazla kitap okuma isteğine de katkı sağladı.

Ders tekniğine göre, okudukları kitapta yer alan en önemli beş kelimeyi belirleyen öğrenciler, kelimelerin anlamını bularak cümle içerisinde kullanmaya çalışıyor.

Öğrenciler, daha sonra kitapta anlatılan konuyla ilgili 5 soru hazırlayıp, kendilerini en çok etkileyen sahneyi kara kalemle ya da boya ile resmediyor.

Türk ve dünya edebiyatına ait eserlerden yılda en az 60 kitap okuyan öğrenciler, en fazla kitabı okumaları halinde ise plaket ve çeşitli hediyeler kazanma şansı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda görev yapan Kömür, AA muhabirine, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için uğraş verdiğini, bunun için de fantastik ve macera türünde 16 kitap kaleme aldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan 'Kademeli Sorumluluk Devri Modeli'ne uygun olarak öğrenci merkezli bir ders tekniği oluşturduğunu kaydeden Kömür, şöyle devam etti:

"Sevdiği kitapları okumalarını teşvik ediyoruz. Her öğrenci kitabını okuyor. Sonra kitaptan en az beş kelime belirliyor. O kelimenin anlamını yazıyor ve cümle içinde kullanıyor. Daha sonra kitaptan beş soru hazırlıyor ve onu en çok etkileyen sahneyi kara kalemle çiziyor, isterse boyayabiliyor. Bu şekilde her cuma dersimizin olduğu sınıflarda bu uygulamayı yapıyoruz. Öğrenciler sırayla tahtaya çıkıyor. Daha önce kitabı okumuş olanlar birbirlerine sorular soruyor."

Bilim Çocuk Dergisi de okuyan öğrencilerin bu konuda birbirlerine sorular yönelttiğini belirten Kömür, bu sayede öğrencilerinin eğlenceli şekilde birbirleriyle yarışarak, bilim ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olduklarının altını çizdi.

Kömür, bir süre önce Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Hasret Nur Baş'ın stajyer öğretmen olarak derslerini takip ettiğini, ilgisini çeken ders tekniğiyle ilgili tez hazırlamak istediğini kendisine söylediğini belirtti. Baş'ın hazırladığı "Fark Yaratan Bir Türkçe Öğretmeninin Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama ve Stratejileri: Bir Durum Çalışması" tezinin kabul edilerek yayımlandığını dile getiren Kömür, bu durumdan gurur duyduğunu ve motivasyonunun arttığını ifade etti. - "Bana güç kattı ve çalışmalarımda bir kelebek etkisi oluşturdu" Ders tekniğinin öğrencilerindeki olumlu katkısını gördüğünü aktaran Kömür, "Beklentim manevi ama bilimsel bir araştırmaya konu olması bana güç kattı ve çalışmalarımda bir kelebek etkisi oluşturdu. Bu çalışmanın bundan sonra daha da güçlenerek, bir zincir şeklinde yayılacağını düşünüyorum. Yaptığım çalışmanın bilimsel bir tabanının olması beni gururlandırdı ve mutlu etti, bana güç verdi." - "Örnek bir öğretmenin neler yaptığının görülmesini ümit ediyoruz" Tezin danışmanlığını yapan Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Kanık Uysal ise Kömür'ün öğrencileri için çok çalışan bir öğretmen olduğunu belirtti. "Şimdi bu tezden herkesin faydalanmasını, örnek bir öğretmenin neler yaptığının görülmesini ümit ediyoruz." diyen Uysal, yüksek lisansa başlayan Kömür'ün, kendisinin danışmanlığında bir tez yazdığını, öğretmenlikte olduğu gibi öğrenciliğinde de başarılı olduğunu ifade etti. Altıncı sınıf öğrencisi Ceren Akçay da her hafta düzenli kitap okuduğu için birçok kelime öğrendiğini, dergilerdeki bilimsel çalışmaların kendisini geliştirdiğini söyledi. Elif Beril Çağlar ise kitap okuma alışkanlığı sayesinde paragrafları anlama becerisinin geliştiğine değinerek, "Kitap okumanın LGS'de bize katkısının pozitif yönde olacağını düşünüyorum. Sınavda paragrafları daha iyi anlamamı sağlayacak. Kitap okuma alışkanlığı aynı zamanda bizi televizyondan da uzak tutuyor." diye konuştu.