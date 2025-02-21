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        Ordu Valiliğinden "meteorolojik izoterm" uyarısı

        Ordu Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren görülebilecek "meteorolojik izoterm" nedeniyle hava sıcaklığının sahil kesiminde sıfırın altında 7, yüksek kesimlerde ise sıfırın altında 24 dereceyi bulabileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:05
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        Ordu Valiliğinden "meteorolojik izoterm" uyarısı
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        Ordu Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren görülebilecek "meteorolojik izoterm" nedeniyle hava sıcaklığının sahil kesiminde sıfırın altında 7, yüksek kesimlerde ise sıfırın altında 24 dereceyi bulabileceğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birkaç gündür tüm yurdu etkisi altına alan ve artarak devam eden kar yağışının, Ordu'da da etkisini sürdürdüğü hatırlatıldı.

        Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirlerin alındığı, son verilere göre il genelindeki kar yağışının 24 Şubat öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edebileceği aktarıldı.

        Açıklamada, meteorolojiden önemli bir uyarı yapıldığına işaret edilerek, "Bugün akşam saatlerinden itibaren bölgede 40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm nedeniyle hava sıcaklığının kentin sahil kesiminde sıfırın altında 7, tüneller bölgesinde sıfırın altında 13, yüksek kesimlerde ise sıfırın altında 24 dereceyi bulacağı, hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle aşırı don ve buzlanma meydana gelebileceği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

        Ordu Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Muammer Erol'un başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısının yapıldığı, aşırı don ve buzlanmanın vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi kararlar alındığı belirtildi.

        İl genelinde bu akşam saatlerinden yarın sabah 09.00'a kadar zincirsiz araçların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Çambaşı Yaylası, Mesudiye-Topçam, Ünye-Akkuş-Niksar yolu ile Boztepe mesire alanına ulaşımı sağlayan yol bugün akşam 19.00'dan cumartesi günü sabah saat 10.00'a kadar gidiş ve dönüş olarak trafiğe kapatılacaktır. Buzlanma ve don olaylarına karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları tedbirlerini almış olup, can ve mal kayıplarını önlemek adına gerekli duyurular yapılarak vatandaşlarımız uyarılacaktır. Yoğun kar yağışı devam ettiği süreçte kara yolunda denetimler artırılarak, zincirsiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir."

        İl genelinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının 22-23 Şubat tarihlerinde tedbiren yasaklandığı, ulaşımın aksaması halinde yolda mahsur kalabileceklerin ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

        Sürecin en sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, zaruret ve acil durum olmadıkça özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması istendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan, zarar gören, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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