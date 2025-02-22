Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi.
Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi.
Bölgede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla uçak seferlerindeki aksamalar devam etti.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 sefer karşılıklı iptal edildi.
Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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