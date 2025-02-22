Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
Uzunisa Mahallesi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Ordu-Ulubey kara yoluna düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.
Bölgede trafik karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Öte yandan heyelan anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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