Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

        Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
        ABONE OL

        Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bulunan kapalı halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, halı sahanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?

        Benzer Haberler

        Ordu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Ordu'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Ordu'da heyelan; o anlar kamerada
        Ordu'da heyelan; o anlar kamerada
        Ordu'da emekli öğretmen kardan Atatürk heykeli yaptı
        Ordu'da emekli öğretmen kardan Atatürk heykeli yaptı
        Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ordu-Ulubey kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı 11 Mart'ta yapılacak
        Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı 11 Mart'ta yapılacak
        Ordu'da karla kaplı sokaklarda snowboard yaptılar
        Ordu'da karla kaplı sokaklarda snowboard yaptılar