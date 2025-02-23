Ordu'da kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

Alınan bilgiye göre, İkizce ilçesine bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bulunan kapalı halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Ordu'da devam eden kar yağışı, kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

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