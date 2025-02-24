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        Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi

        Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:09
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        Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi
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        Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Ordu'nun "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

        Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar ile ayrı bir güzelliğe bürünen Yason Burnu, aynı zamanda karın tadını çıkarmak isteyenleri de ağırlıyor.

        Yason Burnu'nun kar altındaki güzelliği havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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