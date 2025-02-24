Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar ile ayrı bir güzelliğe bürünen Yason Burnu, aynı zamanda karın tadını çıkarmak isteyenleri de ağırlıyor.

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