Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Ordu'da Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.
Ordu'da Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.
Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından kara yolu ulaşıma çift yönlü kapandı.
Belediye ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
Öte yandan heyelan anı cep telefonuyla kaydedildi.
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