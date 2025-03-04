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        Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Ordu'da Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:31
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        Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Ordu'da Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

        Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelanın ardından kara yolu ulaşıma çift yönlü kapandı.

        Belediye ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

        Öte yandan heyelan anı cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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