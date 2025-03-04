Ordu Valisi Erol, Korgan ve Kumru ilçelerindeki sağlık yatırımlarını inceledi

Ziyaretlerde, Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Emrah Çelenk de yer aldı.

Kumru ilçesindeki Kumru Kuzey Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Erol, Kumru Devlet Hastanesi Başhekimi Bedirhan Akarca ile istişarede bulundu.

Erol, hastane bünyesinde hizmet verecek gebe okulunun da açılışını yaptı.

Korgan Devlet Hastanesini de ziyaret eden Erol, Başhekim Bedirhan Ertek'den hizmetler ve yeni alınan tomografi cihazına ilişkin bilgi aldı.

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