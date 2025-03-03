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        Wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor

        Milli wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:13
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        Wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor
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        Milli wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Ordu'nun Altınordu İlçesindeki Sanda Spor Kulübü'nün sporcusu 21 yaşındaki Kömürcü, 2014 yılında antrenör ablasının tavsiyesiyle wushu yapmaya başladı.

        Wushuya 11 yıldır devam eden Kömürcü, en son 6-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 56 kiloda 8. altın madalyasını kazandı.

        Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü de bulunan Oya Kömürcü, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonasında emeğinin karşılığını alarak altın madalyayla Ordu'ya döndüğünü anlattı.

        Kömürcü, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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