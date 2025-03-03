Wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kömürcü, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü de bulunan Oya Kömürcü, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonasında emeğinin karşılığını alarak altın madalyayla Ordu'ya döndüğünü anlattı.

Wushuya 11 yıldır devam eden Kömürcü, en son 6-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 56 kiloda 8. altın madalyasını kazandı.

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