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        Akkuş Belediyespor, ligde kalmak için Cizre Belediyespor maçını kazanmak istiyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu maçı kazanarak lige tutunmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:31
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        Akkuş Belediyespor, ligde kalmak için Cizre Belediyespor maçını kazanmak istiyor
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu maçı kazanarak lige tutunmak istiyor.

        Küme düşmeme mücadelesi veren Akkuş Belediyespor, 8 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Cizre Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Akkuş Spor Salonu'nda hazırlıklara takımın başantrenörü Burak Olcay idaresinde devam Ordu temsilcisi, taraftarının desteğiyle Cizre Belediyespor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

        Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, bu galibiyetin takımda moralleri yerine getirdiğini söyledi.

        Şimdi önlerinde sezonun en kritik mücadelesi Cizre Belediyespor maçı olduğunu ifade eden Efil, bu müsabakayı mutlaka kazanmak istediklerinin altını çizdi.

        Lige tutunabilmek adına bu maçın önemli olduğuna işaret eden Efil, taraftarın desteğinin bu maçta önemli olacağına dikkati çekti.

        Kazanmaktan başka bir seçenek düşünmediklerini vurgulayan Efil, tüm takım ve teknik heyetin bu düşünceyle maça hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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