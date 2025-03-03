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        Ordu'da su deposuna düşerek boğulan kişinin cenazesi defnedildi

        Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşerek boğulan Ahmet Zompur'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:27
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        Ordu'da su deposuna düşerek boğulan kişinin cenazesi defnedildi
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        Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşerek boğulan Ahmet Zompur'un cenazesi toprağa verildi.

        Dün evine su sağlayan depoda meydana gelen arızayı onarmaya çalıştığı sırada 2,5 metre yüksekliğindeki depoya düşerek hayatını kaybeden Zompur (75) için Yenice Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Ahmet Zompur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Yenice Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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