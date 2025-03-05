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        Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:14
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        Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi İtfaiye Kavşağı'nda Engin Y. yönetimindeki 52 DH 602 plakalı otobüs ile Ferhat Y'nin kullandığı 52 HS 401 plakalı otomobil çarpıştı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Emine Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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