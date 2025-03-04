Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yiyecek arayan 4 karaca görüntülendi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yiyecek arayan 4 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yiyecek arayan 4 karaca görüntülendi
        ABONE OL

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yiyecek arayan 4 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Akkuş Belediyesi ekipleri, Karaçal Mahallesi'nde 4 karacaya rastladı.

        O anlar, ekiplerce cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Kayıtlarda, karacaların kar üzerinde yürüdükleri görülüyor.

        Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçenin eşsiz doğasıyla yaban hayatına ve birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Ordu Valisi Erol, Korgan ve Kumru ilçelerindeki sağlık yatırımlarını incele...
        Ordu Valisi Erol, Korgan ve Kumru ilçelerindeki sağlık yatırımlarını incele...
        Akkuş Belediyespor, ligde kalmak için Cizre Belediyespor maçını kazanmak is...
        Akkuş Belediyespor, ligde kalmak için Cizre Belediyespor maçını kazanmak is...
        Ordu'da su deposuna düşerek boğulan kişinin cenazesi defnedildi
        Ordu'da su deposuna düşerek boğulan kişinin cenazesi defnedildi
        Ordu'da su deposuna düşen kişi hayatını kaybetti
        Ordu'da su deposuna düşen kişi hayatını kaybetti
        Wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor
        Wushucu Oya Kömürcü, 8. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor