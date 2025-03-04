Ordu'da yiyecek arayan 4 karaca görüntülendi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yiyecek arayan 4 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yiyecek arayan 4 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Akkuş Belediyesi ekipleri, Karaçal Mahallesi'nde 4 karacaya rastladı.
O anlar, ekiplerce cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kayıtlarda, karacaların kar üzerinde yürüdükleri görülüyor.
Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçenin eşsiz doğasıyla yaban hayatına ve birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.
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