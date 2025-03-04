Ordu'da yiyecek arayan 4 karaca görüntülendi

Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçenin eşsiz doğasıyla yaban hayatına ve birçok hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.