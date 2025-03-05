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        Ordu'da Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Ordu'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:38
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        Ordu'da Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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        Ordu'da, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler organize edildi.

        Yeşilay Ordu Şube Başkanı Mehmet Fatih Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, üniversite öğrencilerine yönelik projeler ve ortak işbirliği konuları ele alındı.

        Altınordu ve Kabataş ilçesinde ise Yeşilay stantları açıldı.

        Vatandaşlara bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıtan görevliler, ayrıca YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri ve sağlıklı yaşamı teşvik eden faaliyetleri anlattı.

        Ulubey Yeşilay İlçe Temsilciliği ekipleri de halk pazarında sağlıklı yaşam temalı broşürler dağıttı.

        Ünye'de ise Yeşilay ekipleri ziyaret ettikleri esnafı bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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