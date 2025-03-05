Ordu'da Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Vatandaşlara bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıtan görevliler, ayrıca YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri ve sağlıklı yaşamı teşvik eden faaliyetleri anlattı.

Altınordu ve Kabataş ilçesinde ise Yeşilay stantları açıldı.

Yeşilay Ordu Şube Başkanı Mehmet Fatih Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı makamında ziyaret etti.

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