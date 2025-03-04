GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan üç ilçenin bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanan yola anında müdahale edildiğini belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışma sonrası yolun kısmi olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.

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