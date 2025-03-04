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        GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan üç ilçenin bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:31
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        GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan üç ilçenin bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı.

        Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelan anının cep telefonuyla kaydedildiği yol ulaşıma çift yönlü kapandı.

        Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.

        Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanan yola anında müdahale edildiğini belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışma sonrası yolun kısmi olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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