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        Ordu'da lise öğrencileri deprem ve tahliye tatbikatına katıldı

        Ordu'da, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:22
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        Ordu'da lise öğrencileri deprem ve tahliye tatbikatına katıldı
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        Ordu'da, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı ile ilk yardım ve yangın konularında eğitim faaliyeti düzenlendi.

        Çalışmalar kapsamında 580 öğrenci ve 25 öğretmene yangın önleme ve söndürme teknikleri temel eğitimi, tahliye tatbikatı ve ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

        Eğitim ve tatbikatlarda, binadaki ağır yaralıların ve üst katlarda mahsur kalanların merdivenli araçla tahliyesi, başlangıç yangınlarına müdahale, hafif yaralı afetzedeleri tahliye ve serbest iniş yöntemi konuları işlendi.

        Deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiği anlatılan öğrenciler, tahliye tatbikatına da katıldı.

        Siren sesinin duyulmasının ardından öğrencilerin okul binasını kısa sürede tahliye etmeleri sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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