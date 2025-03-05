Ordu'da kayak merkezinde telesiyejde kurtarma tatbikatı yapıldı

Kayak merkezinde meydana gelebilecek telesiyej arızası sonucu vatandaşların mahsur kalması durumuna hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, başarıyla tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ORBEL pist güvenlik ekibi, İtfaiye Arama Kurtarma Amirliği ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Çambaşı Kayak Merkezi'nde müşterek tatbikat yaptı.

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