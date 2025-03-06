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        Ordu'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol, "Ordu'nun huzur şehri olmasıyla ilgili durumumuz iyileşerek devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:53
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        Ordu'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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        Ordu Valisi Muammer Erol, "Ordu’nun huzur şehri olmasıyla ilgili durumumuz iyileşerek devam ediyor." dedi.

        Vali Erol, valilikte düzenlenen şubat ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, asayiş, terör, narkotik ve siber suçlar, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalara yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Ordu'da asayiş olaylarını aydınlatma oranlarının yüzde 99.9 olduğunu vurgulayan Erol, "Ordu’nun huzur şehri olmasıyla ilgili durumumuz iyileşerek devam ediyor. İlk beşin içerisindeydik. Ordu'da bu rakamların içerisinde suç aydınlatma oranlarımız yüzde 99,9'dur." diye konuştu.

        Bu oranın yakalanmasında emeği geçenleri kutlayan Erol, gayretlerinin eksilmeden devam edeceğine dikkati çekti.

        2024-2025 yıllarının şubat ayı kıyaslamasında olay sayılarında yüzde 6,8 azalma olduğunu aktaran Erol, aynı dönemde olayları aydınlatma oranının yüzde 99.7'den yüzde 99.9'a yükseldiğine işaret etti.

        Vali Erol, ayrıca şubat ayına ilişkin narkotik, kaçakçılıkla mücadele ve trafikle ilgili rakamlar hakkında da bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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