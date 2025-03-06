Ordu'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Muammer Erol, "Ordu’nun huzur şehri olmasıyla ilgili durumumuz iyileşerek devam ediyor." dedi.

Vali Erol, valilikte düzenlenen şubat ayı asayiş ve güvenlik toplantısında, asayiş, terör, narkotik ve siber suçlar, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalara yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ordu'da asayiş olaylarını aydınlatma oranlarının yüzde 99.9 olduğunu vurgulayan Erol, "Ordu’nun huzur şehri olmasıyla ilgili durumumuz iyileşerek devam ediyor. İlk beşin içerisindeydik. Ordu'da bu rakamların içerisinde suç aydınlatma oranlarımız yüzde 99,9'dur." diye konuştu.

Bu oranın yakalanmasında emeği geçenleri kutlayan Erol, gayretlerinin eksilmeden devam edeceğine dikkati çekti.

2024-2025 yıllarının şubat ayı kıyaslamasında olay sayılarında yüzde 6,8 azalma olduğunu aktaran Erol, aynı dönemde olayları aydınlatma oranının yüzde 99.7'den yüzde 99.9'a yükseldiğine işaret etti.

Vali Erol, ayrıca şubat ayına ilişkin narkotik, kaçakçılıkla mücadele ve trafikle ilgili rakamlar hakkında da bilgi verdi.