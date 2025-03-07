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        Ordu'da eriyen kar heyelanlara neden oldu

        Ordu'da hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:17
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        Ordu'da eriyen kar heyelanlara neden oldu
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        Ordu'da hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen haftalarda yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

        Hava sıcaklığının artmasıyla eriyen karın heyelanlara yol açtığı vurgulanan açıklamada, heyelanların birçok ilçede, özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, il genelinde bazı mahalle yollarının geçici olarak ulaşıma kapandığı, ekiplerce yapılan müdahalelerle yolların yeniden açıldığı belirtilerek, "Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alınıyor." ifadesi kullanıldı.

        Kar erimesiyle birlikte toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığına işaret edilen açıklamada, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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