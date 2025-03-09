Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Fatih Vatanspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ünye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada her iki takım kontrollü oyun sergiledi. Karşılıklı atakların olduğu maçta iki takım da pozisyonları değerlendiremeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Osman Karayiğit ile Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli de maçı izleyerek takımlarına destek oldu.

Bu sonuçla Ünye Kadın Spor Kulübü puanını 14'e çıkardı.