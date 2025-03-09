Ordu'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Öte yandan, servis minibüsünün ilçedeki bir futbol kulübü için çalıştığı öğrenildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen K.E.O, Ö.Y, Y.Ç, D.K, K.P. ve Y.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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