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        Ordu'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:33
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        Ordu'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

        Şüheda Zülal Demir yönetimindeki 52 ES 444 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi Batıpark mevkisinde İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen K.E.O, Ö.Y, Y.Ç, D.K, K.P. ve Y.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Öte yandan, servis minibüsünün ilçedeki bir futbol kulübü için çalıştığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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