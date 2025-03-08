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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:00
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)

        Setler: 25-16, 25-17, 25-19

        Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

        ORDU

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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