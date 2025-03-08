Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Akkuş
Hakemler:Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)
Setler: 25-16, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)
ORDU
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