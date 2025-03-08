Ordu ve Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Ordu ve Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonunca Altınordu ilçesi Rıhtım mevkisinde, bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Bisikletlerini mor balonlarla süsleyen kadınlar evcil hayvanlarıyla sahil güzergahında tur attı.

Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, gazetecilere, kadının emeğinin layık olduğu yerde olması adına farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Uçar, emeğin karşılığını bulduğu güzel günler temennisinde bulundu.

Etkinliğe kedisiyle katılan Gülbahar Karahasan ise "Destek vermek ve farkındalık yaratmak adına buradayız." dedi.

Etkinlik, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'da da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezindeki programda, ailenin ve toplumun temelini kadınların oluşturduğunu söyledi.

Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Yıldırım, "Bugün sorunları bir kez daha ortaya koyuyoruz. Kadınların hak ettikleri eşitlik için daha çok çalışmamız gerektiğini bir defa daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kadınların toplumun her alanında aktif rol aldığını vurgulayan Yıldırım, toplumu sağlıklı şekilde devam ettirebilmek için kadın ve erkeğin birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Eğer bir toplumun kadını güçlüyse o toplum güçlüdür, dolayısıyla o devlet de güçlüdür. Güçlü toplumların temelinde çünkü güçlü aile birliği yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Programda, engelli annelerinden oluşan koro çeşitli türküleri seslendirdi.