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        Akkuş Belediyespor, erteleme maçını kazanarak Efeler Ligi'nde kalmayı garantilemek istiyor

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta yarın sahasında Arkas Spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:45
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        Akkuş Belediyespor, erteleme maçını kazanarak Efeler Ligi'nde kalmayı garantilemek istiyor
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        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta yarın sahasında Arkas Spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor.

        Küme düşmeme mücadelesi veren Akkuş Belediyespor, erteleme maçında yarın sahasında Arkas Spor'u konuk edecek.

        Akkuş Spor Salonu'nda maçın hazırlıklarını tamamlayan Ordu temsilcisi, taraftarının desteğiyle zorlu rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

        Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, hafta sonu sahalarında oynadıkları RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendiklerini, bu galibiyetin lige tutunmak adına önemli olduğunu söyledi.

        Galibiyetin moraliyle yarın Arkas Spor karşısına çıkacaklarını ifade eden Efil, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ancak sahamızda oynamanın avantajı ve taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

        Arkas Spor karşısında alacakları galibiyetin Akkuş Belediyespor'u ligde tutacağını kaydeden Efil, bu bilinçle sahaya çıkıp oynayacaklarını vurguladı.

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