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        Çocuk sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı, 7 yaralı

        ORDU'da yaşları 8 ile 12 arasında değişen sporcuları taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:20
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        Çocuk sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı, 7 yaralı
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        ORDU'da yaşları 8 ile 12 arasında değişen sporcuları taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuk sporcuları taşıyan İsmail Kıraç yönetimindeki 52 AFG 791 plakalı minibüs ile Şüheda Zülal Çayır idaresindeki 52 ES 444 plakalı otomobil, çarpıştı. Servis minibüsü yolun alt tarafındaki araziye uçtu. Kazada, İsmail Kıraç ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen K.E.O., Ö.Y., Y.Ç., D.K., K.P. ve Y.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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