Ordu'da yükümlüler için kağıt rölyef kursu düzenlendi

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kağıt rölyef kursu açıldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlüler ile kurum personelinin katımıyla kurs düzenlendi.

Kursu ziyaret eden Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, kursiyerlerle rölyef çalışması yaptı.

Kursun, yükümlülerin denetimli serbestlik tedbirini yerine getirirken sanatsal gelişimin hayatlarına olumlu yansımaları olacağını belirten Öztürk, kursa destek sağlayan Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek'e teşekkür etti.

Eğitmen Aygün Duran ise devamlılık sağlanabilecek bir kurs olduğunu kaydetti.