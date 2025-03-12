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        Ordu'da tarım aracının tarlaya devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:05
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        Ordu'da tarım aracının tarlaya devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Ordu'nun Korgan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu baba ile oğlu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Recep D. yönetimindeki tarım aracı Karakoyunlu Mahallesi Havalı mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile oğlu Salim D. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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