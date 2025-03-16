AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Ordu'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "22 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye'yi prangalarından kurtararak ayağa kaldıran bir iktidardır. Şimdi koşma vakti. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından koşmamız gerekiyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yalçın, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ordu teşkilatını son yerel seçimdeki gayretleri ve çalışmasından dolayı tebrik etti.

AK Parti'nin kongrelerini tamamlayarak yepyeni bir nefesle, güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Yalçın, partinin kendi kadrolarını tazeleyerek, yenileme sürecini tamamladığını belirtti.

Yalçın, AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin en güçlü, başarılı ve çalışkan teşkilatları olduğunu dile getirerek, şimdi yepyeni bir sayfa açarak yeni bir döneme hazırlanıldığını ifade etti.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin kat ettiği mesafelere dikkati çeken Yalçın, "Yakın dönemde Türkiye'de bir seçim gerçekleşecek. 22 yıllık AK Parti iktidarının kazanımlarının devam edip etmeyeceği yönünde bir seçim olacak. Bu seçimde biz kazandıklarımızı kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

- "AK Parti teşkilatları olarak görevlerimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz"

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşanan felaketleri görüyorsunuz. O belediyeleri anahtar teslim belediyeler olarak aldılar. Bugün ne yürüyen merdivenler çalışıyor, ne belediye otobüsleri doğru düzgün çalışıyor. Şıkır şıkır çalışan şehirleri çalışmaz hale getirdiler. Onların 10 senede verdiği bu hasarı bizim gibi iktidarlar 30 senede falan ancak toparlayabilir. Çünkü özellikle büyük şehirler yeterince ilerleme kaydetmediği müddetçe sonradan toparlanmaları daha zor oluyor. Ankara'da bugün yaşanan trafik sıkıntısı ve diğer meselelerin üzerini tamamen makyajla örtmeye çalışan bir yapı ile karşı karşıyayız."

Yerel seçimlerde karşılaştıkları böyle bir durumun genel seçimlerde karşılaşılmamasını umut ettiğini aktaran Yalçın, "O yüzden karşılaşmamak için herkesin üzerine düşen görevler var. AK Parti teşkilatları olarak görevlerimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Görevimiz bir siyasi parti olarak seçmenle Cumhurbaşkanımızın ilişkisini tesis etmek, oradan iktidarımıza yönelik beklentileri almak, o aldığımız beklentileri iktidarımıza iletmek, iktidarımızın yaptıklarını da seçenimize anlatabilmek." dedi. Yalçın, bugün dünya siyasetinin merkezine oturmuş bir Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Ukrayna meselesinden tutun, Suriye meselesine, Gazze'den tutun, dünyanın herhangi bir coğrafyasında herhangi bir meseleye kadar. Bugün Avrupa Birliği'nin liderleri 'Eğer Avrupa Birliği ayakta kalmak istiyorsa Türkiye ile yakın ilişki geliştirmek zorundadır' diyecek noktaya geldiyse bu aslında AK Parti iktidarlarının ve Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdıkları ile alakalıdır." - "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin namusu olmuştur" Suriye'de 13-14 yıl boyunca savaşın devam ettiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: "Bu savaşta yüz binlerce insan katledildi, milyonlarcası ülkemize gelmek mecburiyetinde kaldı. Bugün Suriye'de iç savaşın bittiği düzlemde ABD'den Rusya'sına, İran'dan diğer ülkelere kadar hepsi aslında Suriyelilerin kazandığı zaferi göz ardı edemez hale geldi. İlk günden itibaren Suriyeli mazlumlara sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de bu zaferi Suriyeli kardeşleriyle paylaşabilecek konuma geldi." Yalçın, Gazze'de de ramazanda halen insanlara yönelik boykot ve saldırıların devam ettiğini anımsatarak, "Kimse Gazze'de doğru düzgün bu konuya dair eleştirisel bir ses yükseltemezken Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin namusu olmuştur. Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda da hepimizin alnının ak bir şekilde pozisyon almasını sağlayan lider olmuştur." diye konuştu.